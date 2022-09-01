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Ребенок умер от укуса комара во время семейного отпуска на популярном курорте

Девятилетний мальчик из Австралии скончался от лихорадки денге на Филиппинах

Фото: Erik Karits / Unsplash

Девятилетний мальчик подхватил лихорадку денге от укуса комара во время семейного отпуска на Филиппинах и умер. Об этом пишет Mirror.

Семейная чета австралийцев Пулгадас отправилась с девятилетним сыном отдыхать на Филиппины. В один из дней на популярном курорте мальчик почувствовал недомогание из-за укуса комара. Самочувствие ребенка стремительно ухудшалось, и его доставили в больницу.

После появления симптомов, включая головную боль, лихорадку, рвоту и кровотечение из носа, у ребенка развился шоковый синдром — выяснилось, что у мальчика лихорадка денге. Ребенка перевели в реанимацию, где у него отказали органы. Позже малыш скончался.

Отмечается, что лихорадка денге распространяется через укусы тропических комаров, при этом примерно в трех случаях из четырех заболевание не перетекает в тяжелую форму.

Ранее в августе на Майорке умерла семилетняя девочка из Великобритании. Ребенок скончался, не приходя в сознание, после падения в бассейн отеля.

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Дарья Рыбак
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