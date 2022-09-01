Ребенок умер от укуса комара во время семейного отпуска на популярном курорте

Девятилетний мальчик из Австралии скончался от лихорадки денге на Филиппинах

Девятилетний мальчик подхватил лихорадку денге от укуса комара во время семейного отпуска на Филиппинах и умер. Об этом пишет Mirror.

Семейная чета австралийцев Пулгадас отправилась с девятилетним сыном отдыхать на Филиппины. В один из дней на популярном курорте мальчик почувствовал недомогание из-за укуса комара. Самочувствие ребенка стремительно ухудшалось, и его доставили в больницу.

После появления симптомов, включая головную боль, лихорадку, рвоту и кровотечение из носа, у ребенка развился шоковый синдром — выяснилось, что у мальчика лихорадка денге. Ребенка перевели в реанимацию, где у него отказали органы. Позже малыш скончался.

Отмечается, что лихорадка денге распространяется через укусы тропических комаров, при этом примерно в трех случаях из четырех заболевание не перетекает в тяжелую форму.

Ранее в августе на Майорке умерла семилетняя девочка из Великобритании. Ребенок скончался, не приходя в сознание, после падения в бассейн отеля.