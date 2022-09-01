Ребенок умер от укуса комара во время семейного отпуска на популярном курорте
Девятилетний мальчик подхватил лихорадку денге от укуса комара во время семейного отпуска на Филиппинах и умер. Об этом пишет Mirror.
Семейная чета австралийцев Пулгадас отправилась с девятилетним сыном отдыхать на Филиппины. В один из дней на популярном курорте мальчик почувствовал недомогание из-за укуса комара. Самочувствие ребенка стремительно ухудшалось, и его доставили в больницу.
После появления симптомов, включая головную боль, лихорадку, рвоту и кровотечение из носа, у ребенка развился шоковый синдром — выяснилось, что у мальчика лихорадка денге. Ребенка перевели в реанимацию, где у него отказали органы. Позже малыш скончался.
Отмечается, что лихорадка денге распространяется через укусы тропических комаров, при этом примерно в трех случаях из четырех заболевание не перетекает в тяжелую форму.
Ранее в августе на Майорке умерла семилетняя девочка из Великобритании. Ребенок скончался, не приходя в сознание, после падения в бассейн отеля.