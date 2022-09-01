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Дуа Липа ответила на обвинения в плагиате

Исполнительница песни Levitating Дуа Липа ответила на обвинения в плагиате
Дуа Липа

Дуа Липа. Фото: Pau Venteo / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Адвокаты британской певицы Дуа Липы просят суд отклонить один из исков о плагиате, в котором обвиняют исполнительницу, сообщает Billboard.

Пять месяцев назад авторы Л. Рассел Браун и Сэнди Линцер подали на Дуа Липу в суд, утверждая, что певица своровала две их песни Wiggle and Giggle All Night 1979 года и Don Diablo 1980 года. В ответ на предъявленные обвинения исполнительница заявила, что никогда не слышала эти композиции.

Несмотря на заявление поп-звезды, Браун и Линцер настаивают на том, что их песни широко известны в сети и их можно найти на популярных сервисах. Однако как заверяет сторона Дуа Липы, этого факта недостаточно для того, чтобы обвинять певицу в нарушении авторских прав.

Речь идет о треке Дуа Липы Levitating. По мнению обвинителей, певица использовала в своей песне часть мелодии, которая содержится в песнях Don Diablo и Wiggle and Giggle All Night. В заявлении адвокаты поп-исполнительницы указали, что сходство между композициями является всего лишь «результатом случайного использования основных музыкальных элементов», которые не могут быть защищены законом об авторском праве.

Ранее певице Тейлор Свифт предъявили иск на один миллион долларов за плагиат.

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Дениза Мацаева
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