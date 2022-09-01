В Энергодаре рассказали о целях обстрела города ВСУ

В Энергодаре заявили, что ВСУ ведут огонь по городу для прорыва диверсионных групп

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь по Энергодару, где находится Запорожская АЭС, для обеспечения прорыва диверсионных групп. О целях обстрела рассказали в военно-гражданской администрации (ВГА) города, передает ТАСС.

«Выстрелы артиллерии ВСУ, "прилет" в районе ДК "Современник". Огонь ведется в попытках обеспечить диверсионным группам боевиков прорыв со стороны прибрежной части города Энергодар», — заявили в администрации.

Ранее Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что цель обстрелов Энергодара со стороны ВСУ — сорвать визит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также «парализовать защиту и охрану» Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Утром 1 сентября украинские военные открыли массированный артиллерийский огонь по Энергодару. В администрации города сообщили о гибели по меньшей мере трех мирных жителей после обстрела ВСУ.