По итогам июля 2022 года спрос на покупку жилья во Флориде увеличился на 11,52 процента

По итогам июля 2022 года спрос со стороны граждан России на покупку жилья во Флориде повысился на 11,52 процента относительно июня. О том, что россияне устремились жить в популярный курортный штат США, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Florida.Realestate.

До этого число запросов от россиян снижалось два месяца подряд. Несмотря на положительную динамику, в седьмом месяце нынешнего года их интерес к покупке недвижимости во Флориде был на 14,1 процента ниже, чем в аналогичный период предыдущего года. Относительно июля 2020 года параметр за 2022-й год оказался на 13,15 процента выше.

По данным экспертов, за семь первых месяцев текущего года спрос россиян на приобретение жилья во Флориде был на 10,33 процента ниже, чем в период с января по июль 2021 года.

В августе аналитики Florida.Realestate пришли к выводу, что россияне передумали покупать жилье в США. Согласно их данным, в июле 2022 года их интерес к приобретению недвижимости в стране снизился на 19,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.