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Россияне устремились жить в популярный курортный штат США

По итогам июля 2022 года спрос на покупку жилья во Флориде увеличился на 11,52 процента

Фото: Marco Bello / Reuters

По итогам июля 2022 года спрос со стороны граждан России на покупку жилья во Флориде повысился на 11,52 процента относительно июня. О том, что россияне устремились жить в популярный курортный штат США, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Florida.Realestate.

До этого число запросов от россиян снижалось два месяца подряд. Несмотря на положительную динамику, в седьмом месяце нынешнего года их интерес к покупке недвижимости во Флориде был на 14,1 процента ниже, чем в аналогичный период предыдущего года. Относительно июля 2020 года параметр за 2022-й год оказался на 13,15 процента выше.

По данным экспертов, за семь первых месяцев текущего года спрос россиян на приобретение жилья во Флориде был на 10,33 процента ниже, чем в период с января по июль 2021 года.

В августе аналитики Florida.Realestate пришли к выводу, что россияне передумали покупать жилье в США. Согласно их данным, в июле 2022 года их интерес к приобретению недвижимости в стране снизился на 19,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Полина Кислицына
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