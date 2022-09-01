Россияне устремились жить в популярный курортный штат США
По итогам июля 2022 года спрос со стороны граждан России на покупку жилья во Флориде повысился на 11,52 процента относительно июня. О том, что россияне устремились жить в популярный курортный штат США, «Ленте.ру» сообщили аналитики портала Florida.Realestate.
До этого число запросов от россиян снижалось два месяца подряд. Несмотря на положительную динамику, в седьмом месяце нынешнего года их интерес к покупке недвижимости во Флориде был на 14,1 процента ниже, чем в аналогичный период предыдущего года. Относительно июля 2020 года параметр за 2022-й год оказался на 13,15 процента выше.
По данным экспертов, за семь первых месяцев текущего года спрос россиян на приобретение жилья во Флориде был на 10,33 процента ниже, чем в период с января по июль 2021 года.
В августе аналитики Florida.Realestate пришли к выводу, что россияне передумали покупать жилье в США. Согласно их данным, в июле 2022 года их интерес к приобретению недвижимости в стране снизился на 19,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.