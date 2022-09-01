Власти Запорожья заявили, что глава МАГАТЭ проехал на подконтрольную России территорию

Часть миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проехала на подконтрольную России территорию в Запорожской области. Об этом заявил глава областной администрации Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«[Глава МАГАТЭ Рафаэль] Гросси сейчас прошел наш блокпост, проходит его еще часть машин, потому что машин много, сейчас они уже находятся на нашей территории, на нашем блокпосту. Первые машины прошли уже больше часа назад, а основная часть этого конвоя, которая была задержана украинской стороной, сейчас уже отпущена», — сказал он.

По его словам, основная часть колонны проходит первый контроль и «через считанные минуты» продолжит путь в направлении Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре.