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Греф рассказал об особенностях обучения в Хорошколе

Греф рассказал о широком спектре возможностей для учащихся Хорошколы

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал о широком спектре возможностей для учащихся одной из самых современных школ Москвы, Хорошколы, и особенностях обучения в ней. Об этом он сообщил журналистам на пресс-подходе к открытию нового корпуса учреждения.

По его словам, в Хорошколе «нет ничего, чем бы хотел заниматься ребенок и что бы здесь отсутствовало». Придя в школу, он вместе с родителями и педагогами выстраивает собственную программу занятий.

«И под это его желание, помимо обязательной программы школьной, выстраивается его персональный путь обучения в школе. И это, конечно, можно делать только с помощью современных технологий, только с помощью современной платформы. И это требует специального обучения педагогов», — заметил Греф.

Он подчеркнул, что создатели Хорошколы постарались воплотить все самые передовые технологии со всего мира, предоставив детям возможность выбора и самые современные практики, которые только доступны человечеству. «Наша цель — вырастить настоящих, добрых, счастливых граждан своей страны», — заключил президент Сбербанка.

Отмечается, что комплекс зданий младшей школы рассчитан на 400 человек. Площадь комплекса составляет 17,5 тысячи метров. В рамках образовательного процесса детям доступно изучение иностранных языков, рисование, лепка, инженерные возможности, робототехника, изучение современных технологий, расширенная реальность, виртуальная реальность, кулинария.

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Варвара Кошечкина
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