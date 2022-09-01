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Американский конгрессмен обвинил Белый дом в развязывании войны в обществе

Конгрессмен Джексон обвинил пресс-секретаря Белого дома в развязывании войны из-за Трампа
Ронни Джексон

Ронни Джексон. Фото: Rod Lamkey / Reuters

Конгрессмен-республиканец от штата Техас Ронни Джексон на своей странице в Twitter обвинил пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в развязывании «войны с половиной страны».

Поводом для критики американской чиновницы стало ее заявление о том, что любой представитель общества, поддерживающий экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, «угрожает свободе США».

«Белый дом объявил войну половине страны. Они не рассматривают нас как равноправных партнеров, они видят в нас только врагов. Мы должны победить на выборах в ноябре», — пишет Джексон.

Ранее стало известно, что половина американцев выступила за уголовное преследование Трампа после изъятия секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.

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Варвара Кошечкина
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