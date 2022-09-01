Половина американцев выступила за уголовное преследование Трампа после изъятия документов

Половина американцев выступила за уголовное преследование бывшего президента США Дональда Трампа после изъятия секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго. Об этом свидетельствую данные опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.

Согласно результатам опроса, 50 процентов респондентов поддерживают проведение судебного разбирательства в отношении политика , 41 процент участников исследования выступил против. Среди сторонников Демократической партии США за преследование выступает 86 процентов опрошенных. 91 процент республиканцев — против.

Больше половины (64 процента) респондентов считают предъявленные Трампу обвинения серьезными. «Не слишком серьезными» или «совсем несерьезными» их сочли 32 процента опрошенных.

Исследование проходило в период с 25 по 29 августа. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 2,5 процентных пункта.

9 августа Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал этот обыск неуместным.

Национальное управление архивов и документации США обнаружило более 100 документов, содержащих секретные сведения на 700 страницах в материалах, которые в январе 2022 года вывезли из поместья Трампа.