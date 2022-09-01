Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Половина американцев выступила за уголовное преследование Трампа

Половина американцев выступила за уголовное преследование Трампа после изъятия документов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Половина американцев выступила за уголовное преследование бывшего президента США Дональда Трампа после изъятия секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго. Об этом свидетельствую данные опроса, проведенного Квиннипэкским университетом.

Согласно результатам опроса, 50 процентов респондентов поддерживают проведение судебного разбирательства в отношении политика , 41 процент участников исследования выступил против. Среди сторонников Демократической партии США за преследование выступает 86 процентов опрошенных. 91 процент республиканцев — против.

Материалы по теме:
Трам-парам-пам. Бывший президент США снова в центре скандала. Как обыски в поместье Трампа взбудоражили Америку
Трам-парам-пам.Бывший президент США снова в центре скандала. Как обыски в поместье Трампа взбудоражили Америку
23 августа 2022
«Мы влюбились друг в друга» Дружба США и Северной Кореи заканчивается с уходом Трампа. Как сложатся отношения Кима и Байдена?
«Мы влюбились друг в друга»Дружба США и Северной Кореи заканчивается с уходом Трампа. Как сложатся отношения Кима и Байдена?
20 января 2021

Больше половины (64 процента) респондентов считают предъявленные Трампу обвинения серьезными. «Не слишком серьезными» или «совсем несерьезными» их сочли 32 процента опрошенных.

Исследование проходило в период с 25 по 29 августа. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 2,5 процентных пункта.

9 августа Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал этот обыск неуместным.

Национальное управление архивов и документации США обнаружило более 100 документов, содержащих секретные сведения на 700 страницах в материалах, которые в январе 2022 года вывезли из поместья Трампа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
В Энергодаре сообщили о начале работы МАГАТЭ на ЗАЭС
В России оценили создание единой европейской ПВО
Экс-солистка «ВИА Гры» похвасталась фигурой в купальнике
В Запорожье заявили о прекращении обстрелов ЗАЭС после прибытия миссии МАГАТЭ
Назван размер зарплаты для покупки квартиры в ипотеку в Москве
Оценены потери российских богачей с начала года
Россиянам назвали проверенные способы избавиться от зависимости от сахара
Стало известно условие для проведения боя Чимаева с чемпионом UFC
Лукашенко поблагодарил Берию за существование Белоруссии
Стилист Влад Лисовец назвал самые модные цвета одежды на осень
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.