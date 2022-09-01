В Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера

Власти Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера Вячеслава Кантора

Власти Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера Вячеслава Моше Кантора на северо-восточном побережье Сардинии. Об этом пишет L’Unione Sarda.

Совет Европы поручил конфисковать активы Кантора в Порто-Ротондо в апреле, когда против него были введены персональные санкции. Однако следователи Финансовой гвардии Италии смогли завершить процесс лишь в августе.

Среди объектов недвижимости в Порто-Ротондо есть виллы, ранее принадлежащие семье бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони. Так, вилла «Примавера» до 2012 года принадлежала матери Берлускони, а «Дольче Драго» — его младшему брату Паоло.

При этом, по информации издания, на одной из вилл были замечены граждане Украины, которые были гостями Кантора. Сам же миллиардер на своих виллах постоянно не проживал.

Вячеслав Кантор входит в список российских миллиардеров Forbes. Ранее он был награжден орденом «За заслуги перед Итальянской республикой», французским орденом Почетного легиона и украинским орденом Князя Ярослава Мудрого. Также бизнесмен является президентом Европейского еврейского конгресса. Организация выступила против санкций в отношении миллиардера, назвав его «уважаемым лидером, посвятившим свою жизнь безопасности и благополучию европейских еврейских общин и борьбе с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией».