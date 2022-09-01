В Херсоне обнаружили штаб-квартиру террористической организации

В центре Херсона обнаружили штаб-квартиру запрещенного в России «Национального корпуса»

В центре Херсона была найдена штаб-квартира террористической организации. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ГУ МВД Херсонской области.

В ведомстве уточнили, что 30 августа в центре города правоохранителями была обнаружена штаб-квартира украинской партии «Национальный корпус» (запрещенная в России террористическая организация). Предполагается, что ее члены могут быть причастны к «диверсионно-разведывательной и подрывной деятельности».