Диверсионно-разведывательная группа ликвидирована в Херсоне в микрорайоне Таврический

В Херсоне ликвидировали диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

По словам Стремоусова, украинские военные были ликвидированы в микрорайоне Таврический, ситуация находится под контролем союзных войск.

Ранее Стремоусов оценил риски наступления со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что региону ничего не угрожает, поскольку территория находится под охраной российской армии, выстроено несколько рубежей защиты от посягательств.

29 августа CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников сообщал, что ВСУ начали подготовку к «серьезному контрнаступлению» на юге страны. По информации источников, контрнаступление украинских военных будет сосредоточено на воздушных и наземных операциях.