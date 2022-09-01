Греф рассказал о создании Хорошколы

Герман Греф рассказал о разработке Хорошколы на основе российского научного наследия

Проект Хорошкола разрабатывался на основе изучения российского научного наследия. Об этом рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на открытии нового здания прогимназии.

«Ведь у нас были великие педагоги, которые оставили великое наследие, — от Макаренко до Шулешко. Конечно же, в основе лежат труды наших отечественных педагогов. Также мы обобщили все тенденции в мире, проанализировали куда движется сегодняшнее образование», — поделился он.

По словам Грефа, в итоге все, что реализовано — это отечественное ноу-хау. «Вся платформа разработана нашими инженерами, все методологические основы — нашими педагогами», — подчеркнул президент Сбербанка.

Греф также рассказал, что обычно в младшей школе классы — это просто классы, здесь же ученики изучают иностранные языки, могут заниматься спортом, музыкой, рукоделием, инженерией. «И плюс, наша идея соединить две школы огромным подземным пространством в две тысячи метров, в котором разместилось семь научных лабораторий. Это огромное пространство для того, чтобы можно было презентовать результаты исследований. Такого мы не видели нигде в мире», — добавил он.