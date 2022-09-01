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Греф рассказал о создании Хорошколы

Герман Греф рассказал о разработке Хорошколы на основе российского научного наследия
Герман Греф

Герман Греф. Фото: Замир Усманов / Globallookpress.com

Проект Хорошкола разрабатывался на основе изучения российского научного наследия. Об этом рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на открытии нового здания прогимназии.

«Ведь у нас были великие педагоги, которые оставили великое наследие, — от Макаренко до Шулешко. Конечно же, в основе лежат труды наших отечественных педагогов. Также мы обобщили все тенденции в мире, проанализировали куда движется сегодняшнее образование», — поделился он.

По словам Грефа, в итоге все, что реализовано — это отечественное ноу-хау. «Вся платформа разработана нашими инженерами, все методологические основы — нашими педагогами», — подчеркнул президент Сбербанка.

Греф также рассказал, что обычно в младшей школе классы — это просто классы, здесь же ученики изучают иностранные языки, могут заниматься спортом, музыкой, рукоделием, инженерией. «И плюс, наша идея соединить две школы огромным подземным пространством в две тысячи метров, в котором разместилось семь научных лабораторий. Это огромное пространство для того, чтобы можно было презентовать результаты исследований. Такого мы не видели нигде в мире», — добавил он.

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Варвара Кошечкина
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