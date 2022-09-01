Стало известно о частичном задержании миссии МАГАТЭ

Запорожская администрация сообщила, что Украина задержала головную часть миссии МАГАТЭ

Стало известно о частичном задержании миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Украиной. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«У нас связи нет (с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси — прим. «Ленты.ру»)… Они часть находятся на нейтральной территории, часть задержана блокпостом. Колонну всю украинская сторона не допустила, часть колонны, которая прошла, стоит в средней серой зоне, мы ее пока не видим. Первые машины… проехали дальше в направлении станции, но это не головная колонна, это не специалисты, которые должны выдать потом протоколы», — сказал он.

По его словам, Киев провалил попытку высадить десант в Энергодаре, где располагается Запорожская АЭС (ЗАЭС), именно поэтому он пытается задержать делегацию. Кроме того, он также заявил о готовности обеспечить безопасность для миссии агентства и при необходимости предоставить бронированные автомобили.

«Мы надеемся, что все-таки европейского влияния им хватит для того, чтобы прорваться через украинскую сторону, потому что мы ограничений никаких не ставим, у нас как проехали первые машины, также точно мы пропустим и головную колонну вместе с их руководителем», — заверил Балицкий.

Ранее сообщалось, что миссия МАГАТЭ прошла пункт пропуска Васильевка в Запорожской области на подконтрольной России территории. Отмечалось, что группа должна прибыть в Энергодар в течение часа, однако этого не произошло.