Лукашенко рассказал о назревающем конфликте на Украине

Лукашенко заявил, что между Зеленским и украинскими военными назревает конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о будущей развязке конфликта на Украине. Его слова приводит сайт лидера республики.

«Украину делят, там конфликт зреет между президентом и военными, только они могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться или Украину сотрут с лица земли. В ближайшее время развязка будет», — предсказал политик.

По его словам, украинцы должны сказать слово о специальной военной операции России на Украине. Он объяснил, что глава Украины Владимир Зеленский не принимает решений, в то время как от военных зависит многое. «Они погибают там, они видят, что это бесперспективно», — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил о «войне у порога» из-за вражды братских народов. «Как не единожды в нашей истории так называемые западные партнеры столкнули лбами три братских народа: белорусов, русских и украинцев», — заявил он.