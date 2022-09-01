Россиянке назначили принудительные работы по делу о гибели дочери актера Конкина

Фигурантке дела о гибели дочери артиста Владимира Конкина назначили принудительные работы

В Москве суд назначил Анне Андриановой два года принудительных работ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека. Об этом в четверг, 1 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Фигурантка — владелица фитнес-клуба «Джамп», в котором погибла дочь заслуженного артиста Владимира Конкина Софья. Суд удовлетворил гражданский иск актера в размере полутора миллиона рублей.

По данным следствия, 22 сентября прошлого года Конкина начала тонуть во время плавания. Ей не смогли своевременно оказать медицинскую помощь, так как поблизости не было медперсонала, также на месте отсутствовал дежурный инструктор по плаванию. В результате потерпевшая скончалась через два дня в больнице.

Владимир Конкин — советский и российский актер театра и кино. Наиболее известен по ролям в лентах «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Место встречи изменить нельзя».