Зеленский упразднил украинскую делегацию в Контактной группе

Президент Зеленский указом упразднил украинскую делегацию в Контактной группе

Президент Украины Владимир Зеленский официально упразднил делегацию страны в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Документом признается утратившим силу президентский указ от 5 мая 2020 года «О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе».

В целом отменяется действие шести президентских указов 2020-2021 годов о работе украинской делегации в Контактной группе и составе этой делегации. Документ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией страны Ярослава Сподара, который занимал эту должность с 2014 года.