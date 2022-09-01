Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский упразднил украинскую делегацию в Контактной группе

Президент Зеленский указом упразднил украинскую делегацию в Контактной группе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский официально упразднил делегацию страны в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Документом признается утратившим силу президентский указ от 5 мая 2020 года «О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе».

В целом отменяется действие шести президентских указов 2020-2021 годов о работе украинской делегации в Контактной группе и составе этой делегации. Документ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией страны Ярослава Сподара, который занимал эту должность с 2014 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России пообещали прекратить продажу нефти из-за ограничения цен
Путин спел со школьниками гимн России
Россиянин Рублев вышел в третий круг US Open
Зеленский упразднил украинскую делегацию в Контактной группе
Российские военные уничтожили гаубицу М777 на харьковском направлении
Постпред Франции оценил вероятность участия Макрона в Генассамблее ООН
В европейской стране зафиксировали первый случай смерти от оспы обезьян
Глава Крыма заявил о конце существования Украины в границах 1991 года
Житель Подмосковья ходил с иглой в бедре и не подозревал об этом
ЕК разрешила странам Европы распоряжаться изъятой у россиян валютой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.