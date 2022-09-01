Пьяная россиянка напала на полицейского на глазах у сотрудников органов опеки

Под Астраханью мать набросилась на полицейского на глазах у сотрудников органов опеки

В Астраханской области возбудили дело в отношении 41-летней местной жительницы, которая напала на сотрудника МВД. Об этом в четверг, 1 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным ведомства, 19 августа полицейские и сотрудники органов опеки и попечительства приехали в один из домов села Яндыки Лиманского района, в котором жила фигурантка с детьми. Они хотели проверить условия жизни несовершеннолетних. На глазах у них пьяная мать набросилась на полицейского с кулаками, когда тот увидел под столом бутылку с алкоголем и хотел ее достать.

Ранее стало известно, что Тамбове 41-летний пьяный мужчина напал на полицейского после драки с братом в квартире.