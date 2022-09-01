Психолог объяснила неумение расслабляться перегрузкой

Психолог Квитко объяснила неумение расслабляться перегрузкой

Психолог Светлана Квитко объяснила, с чем связано неумение людей отдыхать. Опираясь на свой опыт, специалист рассказала о том, что трудоголики часто не могут позволить себе расслабиться, поскольку боятся ослабить контроль и что-то упустить. В беседе с «Лентой.ру» эксперт сообщила, что кроется за подобными проявлениями.

Отпуск предназначен для восстановления сил и перезагрузки, отметила Квитко. Однако не все люди могут позволить себе отдохнуть даже в условленное время из-за различных психологических проблем. Эксперт рассказала, что в последнее время обращений по подобным поводам стало больше. Люди в погоне за успехом забывают о том, как важно держать работу и отдых в балансе, что в конечном итоге может привести к серьезным заболеваниям, подчеркнула эксперт.

«Известно, что тело и мозг очень тесно связаны, поэтому давая телу возможность расслабиться, думайте еще и о том, что в это время вы работаете над расслаблением и отдыхом мозга. Кстати, многим трудоголикам такая концепция очень помогает, когда они хотя бы на время разрешают себе "поработать" в таком ключе», — отметила психолог.

Такие клиенты в ряду причин, по которым они не могут позволить себе отдохнуть, называют страх перед невозможностью быстро влиться в рабочий процесс после отпуска. «Здесь можно услышать такое: "Я не могу позволить себе расслабляться и отдыхать, потому что не смогу потом собраться с мыслями и что-то точно упущу, забуду или потеряю". Сразу открою тайну, что за подобными проявлениями скорее наоборот стоит перегруз. Когда человек отдохнул, он редко ошибается из-за забывчивости», — указала Квитко.

По ее словам, к отпуску необходимо готовиться заранее. «Как бы парадоксально это ни звучало, но подготовка к экологичному выходу на работу после отдыха начинается еще до начала отпуска. Важно помнить, что для того, чтобы не было разочарований, необходимо подумать о том, как и где я хочу отдохнуть, и действительно получить удовольствие от этих дней», — посоветовала психолог.

При таком подходе человек сможет наполниться силами. То есть если работник в какой-то момент решит выключиться из рабочего ритма, возьмет несколько дней за свой счет, не запланировав отпуск, он не сможет напитаться силами, объяснила специалист. Отдых должен быть ожидаемым и запланированным. Лучше всего в этот период сменить обстановку, порекомендовала психолог. Кроме этого для качественного отдыха необходима активность. Она должна включать небольшие физические нагрузки, например прогулки, и смену деятельности для мозга, например занятия хобби.

«При этом, чтобы не "расплескать" наполненность и ресурс в первую же неделю, в рабочий ритм важно входить постепенно. Давая себе время на адаптацию и перестройку», — порекомендовала Квитко.

Ранее психолог назвала факторы, приводящие к выгоранию и депрессии. В частности, эксперт отнесла к ним подавление эмоций, нарушение личных границ и стремление к тотальному контролю.