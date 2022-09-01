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Лавров заявил о намерении укреплять границы на северо-западе России

Лавров: Россия будет укреплять границы в ответ на размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия будет укреплять границы на северо-западе в ответ на размещение военных баз НАТО в Финляндии и Швеции, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

По словам министра, если членство Финляндии и Швеции в НАТО ограничится просто членством, то это не будет представлять опасности для России. Однако если на территории этих стран будут развернуты военные базы, Россия примет решение по укреплению возможностей на северо-западе страны.

«В любом случае линия соприкосновения с НАТО радикально увеличится», — добавил Лавров.

В начале августа президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в североатлантический альянс.

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Татьяна Антоненко
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