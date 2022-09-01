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Лавров назвал потенциальную атаку на российских миротворцев нападением на Россию

Лавров заявил, что угроза миротворцам в ПМР будет расценена как нападение на Россию

Фото: Natalia Kolesnikova / Reuters

Молдавии не следует подрывать безопасность российских миротворцев в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР), такие действия будут расценены как нападение. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

«Все должны понимать, что любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасность наших военнослужащих [в Приднестровье], будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Россию», — заявил глава ведомства.

Он также назвал алгоритм действий российской стороны в случае потенциальной атаки. По его словам, Москва примет те же меры, как в 2008 году, когда в президентство Михаила Саакашвили грузинские войска напали на миротворцев в Южной Осетии.

Ранее Лавров упрекнул Молдавию в нежелании вести диалог с властями Приднестровья. «Судя по публичным заявлениям президента [Молдавии Майи] Санду и ее команды, они под диктовку Соединенных Штатов и Европейского союза такого прямого диалога не хотят», — сказал он.

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Алевтина Запольская
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