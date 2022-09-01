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Украинским военным предрекли невозможность отвоевать территории

WP: украинские военные не смогут отвоевать подконтрольные России территории

Фото: Ammar Awad / Reuters

Несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о «контрнаступлении» на юге страны, украинские военные, скорее всего, не смогут ни в текущем, ни в следующем году отвоевать территории, контроль над которыми установила российская армия. Об этом сообщает Washington Post.

Авторы публикации считают, что подобные смелые заявления Зеленского могут создать угрозу завышенных ожиданий. По словам экспертов, своим долгожданным южным наступлением Украина, очевидно, надеется набрать обороты против российских сил, которые понесли большие потери с момента начала спецоперации и стали более уязвимыми.

«Это смелая стратегия, но и рискованная. У России более крупная армия, и в борьбе с нападением Украины она будет иметь преимущество в обороне, в отличие от предыдущих фаз», — говорится в статье.

Однако авторы также подчеркнули, что если стремление Украины к побережью увенчается успехом, это восстановит экономическую жизнеспособность страны, ослабив давление на ее портовый город Одессу. Более того, это может угрожать российской оккупации Крыма, перерезав сухопутный мост, соединяющий с контролируемым Россией регионом Донбасс на востоке.

Ранее на Украине начали сообщать о первых потерях контрнаступления.

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Татьяна Антоненко
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