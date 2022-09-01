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Российские военные уничтожили гаубицу М777 на харьковском направлении

Российские военные уничтожили гаубицу М777 на харьковском направлении из РСЗО БМ-21 «Град»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военнослужащие уничтожили готовую к работе американскую гаубицу М777 на харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира артиллерийского подразделения.

По его словам, этому способствовала слаженная работа разведки, арткорректировщика и артиллерийских подразделений Вооруженных сил (ВС) России. Работа по уничтожению орудия противника велась из РСЗО БМ-21 «Град», уточнил командир.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили взвод поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) гаубиц М777 в районе села Андреевка Херсонской области Украины.

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Марина Совина
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