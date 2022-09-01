Полковник Макгрегор: Украине не удастся вернуться к прежним границам

Киеву не удастся вернуться к прежним границам, однако Вашингтон подобный расклад вполне устраивает. Такой сценарий развития событий предсказал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Макгрегора, не существует сценариев, при которых Украина смогла бы вернуть какие-либо территории под свой контроль. При этом военный выразил уверенность, что президент США Джо Байден был осведомлен об этом изначально.

Полковник подчеркнул, что США изначально преследовали собственные цели, а также стремились «навредить России», поэтому Украина оказалась в трудном положении. «Россия правильно считает, что США стоят за всем <…> Вашингтон стоит за [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Вашингтон говорит Зеленскому продолжать сражаться», — заключил Макгрегор.

Ранее Макгрегор в статье для American Conservative заявил, что военная помощь Вашингтона может привести Украину к потере всего юга и левобережья Днепра. Он отметил, что увеличение поставок вооружений со стороны США неизбежно приведет к росту эскалации конфликта.