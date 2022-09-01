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Часть делегации МАГАТЭ осталась на ЗАЭС

Глава администрации Энергодара Александр Волга: 8-12 членов миссии МАГАТЭ остались на ЗАЭС

Фото: ТАСС

Некоторые участники миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) остались на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — они разместятся в ведомственной гостинице. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что остальные члены делегации должны пересечь границу до 20:00 по московскому времени в Васильевке, где находится пропускной пункт.

На станции остались пять человек, передает РБК, раньше речь шла о 8-12.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и сотрудники агентства прибыли на ЗАЭС 1 сентября примерно в 14:00. Целью поездки стало «проведение необходимой деятельности в области ядерной безопасности». Гросси отметил, что инспекция носит чисто технический характер.

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Кристина Есикова
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