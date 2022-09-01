Российскому ветврачу дали девять лет за опасные яйца в магазинах

В Волгограде ветврача осудили на девять лет из-за сомнительных яиц на прилавках магазинов

Дзержинский районный суд Волгограда приговорил к девяти годам лишения свободы ветеринарного врача за коррупцию. Об этом в четверг, 1 сентября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным по части 6 статьи 290 и пункту «б,в» части 5 статьи 290 («Получение взятки»). Суд также назначил ему штраф в размере восьми миллионов рублей.

По данным ведомства, с марта 2017 по февраль 2020 года фигурант за вознаграждение договорился с поставщиком курных яиц выдавать им документы без проверок продукции. Затем сомнительные яйца поступали на прилавки продуктовых магазинов. Суммарно мужчина получил от компании 1,9 миллиона рублей.

Известно, что ветврач не признал вину.