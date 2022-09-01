Медведев вышел в третий круг US Open

Россиянин Даниил Медведев обыграл Артура Риндеркнеха и вышел в третий круг US Open

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев обыграл французского теннисиста Артура Риндеркнеха и вышел в третий круг US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 1 сентября. Россиянин победил в трех сетах — 6:2, 7:5, 6:3. Соперники провели на корте 2 часа 11 минут. За это время Медведев совершил восемь эйсов, записал на свой счет 5 брейк-пойнтов из 17, а также совершил одну двойную ошибку.

Таким образом, российский теннисист выиграл 35 из 40 последних матчей на хардовых покрытиях турниров серии «Большого шлема». В третьем круге соперником Медведева станет 174-я ракетка мира китаец У Ибин.

Медведев возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на протяжении 15 недель, что является рекордом среди российских спортсменов. В активе первой ракетки мира 6885 очков. Отечественный теннисист — действующий чемпион US Open. В финале прошлогоднего турнира он оказался сильнее серба Новака Джоковича.

