Захарова заявила об открытом наборе «кибервоинов» в Минобороны США

Захарова заявила о начале кампании Минобороны США по набору «кибервоинов»

США начали кампанию по набору «кибервоинов» в рамках проекта Министерства обороны страны. Это говорит о том, что теперь Вашингтон не стесняется своей злонамеренной деятельности, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, опубликовавшая соответствующее заявление в своем Telegram-канале.

Захарова рассказала, что объявление о наборе хакеров сделал руководитель Кибершколы сухопутных войск страны, полковник Брайан Вайл.

«Подобным рекрутингом США на самом деле занимаются давно, но вот открыто термин nation state hackers — хакеры, состоящие на службе у государства и осуществляющие атаки от его лица, — публично использовали впервые. Если раньше Вашингтон хотя бы на словах старался не слишком афишировать подобную злонамеренную деятельность, предпочитая оставаться в тени, то теперь американские официальные лица все откровеннее рассказывают о собственных "киберподвигах"», — возмутилась дипломат.

В качестве одного из доказательств своей позиции она привела слова главы Киберкомандованием США Пола Накасоне: он говорил, что «существующие американские киберподразделения уже проводят наступательные кибероперации против России в поддержку киевского режима». По мнению представителя МИД, такие слова говорят о линии США на «формирование глобальных наступательных киберсил» и о подготовке к масштабной войне в киберпространстве.