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В Мордовии пройдет фестиваль национальных культур

В Мордовии при поддержке Министерства культуры пройдет молодежный фестиваль «Мы вместе!»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: страница «Республика Мордовия» во «ВКонтакте»

В Мордовии пройдет всероссийский молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе!» при поддержке Министерства культуры России. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал глава региона Артем Здунов, ключевая цель мероприятия — это популяризация художественного творчества народов, проживающих на территории страны. По мнению министра культуры Ольги Любимовой, фестиваль может быть реализован в 2023 году.

Здунов также заявил, что в рамках национального проекта «Культура» возможно проведение капитального ремонта центра культуры в поселке Зубова Поляна.

Ранее, 13 августа, в Мордовии прошел межрегиональный фестиваль смеха и юмора «Кулдор-калдор». В нем поучаствовали писатели-сатирики, карикатуристы, авторы эстрадных произведений, актеры и самодеятельные артисты из Мордовии и других финно-угорских регионов России.

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Мария Гейн
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