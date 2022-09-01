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В Казахстане задумались о введении налога на роскошь

Президент Казахстана Токаев предложил ввести налог на роскошь

Фото: Reuters

Власти Казахстана задумались о введении налога на роскошь. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение он сделал на совместном заседании палат парламента. «Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами», — объяснил лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев уточнил, что данный государственный сбор будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств. Он подчеркнул, что налог не затронет средний класс.

В августе законопроект о налоге на роскошь внесли в Госдуму России. Платить государственный сбор предлагают владельцам элитной недвижимости (стоимостью от 50 миллионов рублей), дорогих автомобилей (стоимостью от 10 миллионов рублей), яхт, частных самолетов и вертолетов (стоимостью от 25 миллионов рублей).

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Марина Совина
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