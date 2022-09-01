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В двух регионах России запретят пластиковую посуду

Минприроды: в Краснодарском крае и Крыму введут запрет на пластиковую посуду

Фото: Brian Yurasits / Unsplash

Минприроды и Российский экологический оператор (РЭО) запретят использовать в республике Крым и Краснодарском крае пластиковую посуду, одноразовые трубочки и упаковки для яиц и другой еды из вспененного пластика. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на копию документа Минприроды.

Запрет также хотят ввести на пластиковые пакеты, сумки, мешки и сервисную упаковку. Вместо всех этих товаров планируют перейти на альтернативные, более экологичные. Причина появления подобной инициативы состоит в том, что пластик трудно утилизировать. Кроме того, в ситуации с растущей нагрузкой на Крым и Краснодарский край проблемы переработки, вовлечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот и ухода от неперерабатываемых материалов встают все более остро.

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По словам главы РЭО Дениса Буцаева, процесс налаживания производства таких изделий займет около двух лет, и после этого будет введен запрет на продукцию из пластика. Идеи по ограничению обращения в двух российских регионах бытовых пластиковых отходов и одноразовых товаров из разных видов пластмасс должны подготовить по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко к 15 сентября. Похожие меры собираются ввести в центральной экологической зоне Байкальской природной территории — депутаты внесли соответствующий законопроект в Государственную думу летом 2022 года.

В августе РЭО предложил отказаться от пластиковой обертки для цветов ради экологии. Денис Буцаев пояснил, что загрязненная упаковка не подлежит переработке, а пластик может разлагаться десятилетиями.

Полина Кислицына
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