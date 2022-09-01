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Минюст США и ФБР отказались комментировать обыски в домах Вексельберга

ТАСС: Минюст США и ФБР отказались комментировать обыски в домах Вексельберга

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) отказались комментировать сообщения о проведении обысков в зданиях в центре Манхэттена и на острове Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк, которые, предположительно, связаны с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом. Об этом пишет ТАСС.

«Мы отказываемся комментировать», — заявила официальный представитель американского Минюста Николь Навас-Оксман на соответствующий запрос ТАСС. Отмечается, что аналогичный ответ был получен и от пресс-службы ФБР.

В министерстве финансов и министерстве внутренней безопасности (МВБ) США на запрос агентства пока не ответили.

Утром 1 сентября агентов ФБР видели у квартиры в многоэтажном доме на Парк-авеню на Манхэттене и около поместья в Саутгемптоне (штат Нью-Йорк). Недвижимость, по утверждению властей, принадлежит Вексельбергу. Сотрудники правоохранительных органов вынесли пять коробок и два сейфа из квартиры на Манхэттене. До этого обыски были проведены и в доме в Фишер-Айленде в Майами.

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Марина Совина
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