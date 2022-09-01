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ФБР провела обыск в американских домах Вексельберга

NBC: агенты ФБР провели обыск в американских домах российского бизнесмена Вексельберга

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сотрудники министерства внутренней безопасности США и ФБР и провели обыски в домах, предположительно связанных с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Основатель группы «Ренова» находится под американскими санкциями. По данным телеканала, утром 1 сентября агентов ФБР видели у квартиры в многоэтажном доме на Парк-авеню на Манхэттене и поместья в Саутгемптоне (штат Нью-Йорк). Недвижимость, по утверждению властей, принадлежит Вексельбергу. Ранее агенты ФБР провели обыск и в доме в Фишер-Айленде в Майами, который власти аналогично приписывают бизнесмену, отмечают источники телеканала.

4 апреля сообщалось, что сотрудники Гражданской гвардии Испании при участии ФБР США провели обыск на борту яхты российского миллиардера Виктора Вексельберга, стоимостью 120 миллионов долларов (10,1 миллиарда рублей). Судно заблокировали в рамках санкций США, введенных в отношении российских бизнесменов.

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Юлия Мискевич
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