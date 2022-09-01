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Стали известны итоги обысков в нью-йоркской квартире Вексельберга

РИА Новости: полиция вынесла пять коробок и два сейфа из дома Вексельберга в Нью-Йорке

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Полиция по итогам обысков вынесла пять коробок и два сейфа из квартиры на Парк-авеню в Нью-Йорке, предположительно связанной с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, сотрудники американских правоохранительных служб погрузили сейфы и коробки в багажники служебных автомобилей. Часть машин уже уехала. Содержимое изъятых предметов корреспонденту РИА Новости разглядеть не удалось​​​.

Ранее сообщалось, что утром 1 сентября агентов ФБР видели у квартиры в многоэтажном доме на Парк-авеню на Манхэттене и поместья в Саутгемптоне (штат Нью-Йорк). Недвижимость, по утверждению властей, принадлежит Вексельбергу. До этого обыски были проведены и в доме в Фишер-Айленде в Майами, который власти аналогично приписывают бизнесмену, отмечают источники телеканала. Основатель группы «Ренова» находится под американскими санкциями.

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Марина Совина
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