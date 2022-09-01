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«Одноклассники» запустили масштабное обновление

Соцсеть «Одноклассники» запускает масштабное обновление и новое направление развития

Фото: пресс-служба «Одноклассники»

«Одноклассники» (ОК) запускают масштабное обновление и новое направление развития, посвященное хобби и разнообразным увлечениям пользователей. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, на всех платформах соцсети представят новый ключевой сервис — «Увлечения», с помощью которого юзеры смогут интересно провести время со своими единомышленниками, а также найти публикации на тему хобби на любой вкус. Умная система тегов позволяет быстро ориентироваться даже в самых нишевых категориях.

«С запуском нового позиционирования и направления развития ОК мы хотим показать огромный потенциал и новые возможности для каждого. Все пользователи могут найти в соцсети разнообразный контент по теме своего увлечения — как от единомышленников, так и от популярных авторов, а также поделиться своими достижениями. Мы структурировали контент по тегам и категориям, так что по нему легко ориентироваться и находить именно то, что интересно», — рассказал руководитель соцсети Антон Федчин.

По его словам, в дальнейшем компания планирует предоставить возможность авторам самостоятельно тегировать темы и загружать их в определенный раздел сервиса.

В основе работы «Увлечений» — рекомендательные алгоритмы на базе технологий машинного обучения. ОК представили восемь самых популярных хобби среди жителей России: кулинария, авто, рукоделие, рыбалка, питомцы, мода, отдых и сад. Подписаться на них можно через специальные виджеты в ленте ОК и отдельную категорию «Топ-авторы». Их контент дополнит тот, что уже опубликован на платформе пользователями и тематическими группами.

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Варвара Кошечкина
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