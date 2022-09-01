В Венгрии заявили о наплевательском отношении Орбана к Украине

Бывший посол Венгрии Симони обвинил премьера Орбана в наплевательском отношении к Украине

Бывший посол Венгрии в НАТО и США Андраш Симони обвинил премьер-министра страны Виктора Орбана в наплевательском отношении к Украине. Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

Симони также раскритиковал позицию Евросоюза (ЕС) и НАТО, которые, по его мнению, напрасно закрывают глаза на недружественные действия Орбана в адрес украинской стороны. Он подчеркнул, что отношение венгерского политика несет угрозу для Киева и Европы. «Позиция Венгрии в отношении конфликта не просто неприятность — это угроза. Я не думаю, что НАТО или Европейский союз воспринимают это всерьез. И я думаю, что это ошибка», — отметил Симони.

Politico приводит слова неназванных чиновников, которые рассказали, что в других европейских странах зачастую солидарны с беспокойством Будапешта о затягивании конфликта из-за помощи со стороны Запада, общей утомленности от боевых действий, инфляции и зимнего роста цен на топливо. «Пока ЕС и союзники по НАТО ищут новые способы поддержать Украину в долгосрочном конфликте, нежелание Будапешта будет постоянной занозой в боку западного альянса», — резюмировали они.

Ранее стало известно о ссоре польского и венгерского премьер-министров Матеуша Моравецкого и Виктора Орбана из-за разногласий относительно российской спецоперации на Украине.