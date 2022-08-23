Стало известно о ссоре Польши и Венгрии из-за конфликта на Украине

FP: премьеры Польши и Венгрии не сошлись во мнениях относительно спецоперации на Украине

Польский и венгерский премьер-министры Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан поссорились из-за расхождений во мнениях относительно российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает корреспондент журнала Foreign Policy Аманда Коакли.

Она рассказала, что их позиции являются диаметрально противоположными при оценке конфликта. «Нелиберальный союз в Центральной Европе между Венгрией и Польшей приближается к закату из-за разницы в отношении к российской спецоперации», — заявила Коакли. Она подчеркнула, что Варшава стала одним из главных союзников Украины, когда призвала усилить санкции в отношении Москвы. Будапешт же, утверждает корреспондент, решил сконцентрироваться на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным, уклонившись от любых значимых мер.

Коакли полагает, что разногласия и ухудшение отношений между Будапештом и Варшавой могут негативно отразиться на странах, которые не воспринимают всерьез правила Евросоюза (ЕС). «Этот разрыв побудил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявить, что пути двух национальных консервативных правительств — давних попутчиков в их противостоянии иммигрантам, Брюсселю и верховенству закона — разошлись», — добавила автор статьи. Эксперт Германского фонда Маршалла Даниэль Хегедюс отметил в беседе с изданием, что поляки больше не доверяют венгерским партнерам.

В мае этого года стало известно о решении Польши прекратить политические отношения с Венгрией. Одной из причин послужил отказ венгерской стороны полностью разорвать отношения с Путиным.