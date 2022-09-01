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В Орле пройдет литературно-кулинарный фестиваль

В Орле 18 сентября пройдет фестиваль «Тургеневский бережок» с кулинарными мастер-классами

Фото: Bao Menglong / Unsplash

В Орле 18 сентября пройдет литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок». Об этом сообщает «Интерфакс».

Жителей и гостей города пригласили познакомиться с забавами XIX столетия, пообедать ухой по-царски и поучаствовать в литературной викторине и мастер-классе по росписи имбирных пряников.

Почетным гостем мероприятия станет российский шеф-повар Илья Лазерсон — он приготовит уху по-царски по старинному рецепту Орловской губернии. Кроме того, для посетителей проведут выставку собак пород из произведений Ивана Тургенева.

Ранее сообщалось, что в Чите 2 сентября состоится торжественное открытие литературного праздника «Забайкальская осень». Праздник откроется в форме литературно-музыкальной композиции с чтением произведений забайкальских авторов. Гости мероприятия смогут оценить лучшие творческие номера местных коллективов и посетить местный базар.

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Мария Гейн
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