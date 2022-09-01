Лукашенко назвал выданную Россией на импортозамещение сумму

Лукашенко рассказал о выданных Россией на импортозамещение двух миллиардах долларов

Россия выдала Белоруссии на импортозамещение в общей сложности два миллиарда долларов. Об этом в четверг на открытом уроке истории во Дворце республики в Минске заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «Интерфакс».

По его словам, у двух стран множество проектов, как военно-стратегических, так и «земных». Проекты по импортозамещению Лукашенко охарактеризовал как огромные. Проектов, добавил он, тьма-тьмущая.

В июле Россия выделила Белоруссии 1,5 миллиарда долларов на участие в программах импортозамещения. По всей видимости, глава Белоруссии включил эту сумму в общий объем помощи.

Ранее во время того же урока Лукашенко продемонстрировал школьникам «белорусский компьютер». Он признал, что в республике произведено только 12 процентов от задействованных комплектующих, но пообещал, что к концу года этот показатель будет доведен до 30 процентов.

Две недели назад работники минского «МотоВелоЗавода» показали Лукашенко новую модель мотоцикла «Минск». При этом на прямые вопросы главы государства представители предприятия ответили, что все детали, включая фаты, щитки и шины, иностранного производства, собственными являются только дизайн и сборка.

Такое положение дел возмутило Лукашенко. Он потребовал изменить ситуацию до 1 января, а для решения возникающих трудностей — назначить нового директора завода.