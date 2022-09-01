Названы вечно модные цвета волос

The Voice назвал холодный и клубничный блонд вечно модными цветами волос

Редакторы журнала The Voice назвали цвета волос, которые никогда не выйдут из моды. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

Так, в данный список попали холодный и клубничный блонд. При этом, по мнению экспертов, последний оттенок больше подходит обладательницам теплого цветотипа лица.

Помимо прочего, вечно актуальными оказались такие техники окрашивания, как бронд, который представляет собой плавный переход от темных корней к прядям более светлого тона, и шоколадный балаяж. Кроме того, в тренде остается цвет «вороново крыло». Однако специалисты предупреждают, что упомянутый оттенок требует тщательного ухода для поддержания блеска волос.

В заключение авторы материалы отметили русые и медные цвета. В последнем случае журналисты порекомендовали присмотреться к красновато-терракотовой гамме.

Ранее, в августе, редакторы портала The Voice перечислили самые модные цвета волос осенью 2022 года. Так, по их словам, актуальными станут окрашивания «жареный каштан», «теплая корица» и «уютный блонд». Отмечается, данные оттенки смотрятся на прядях благородно и придают им глубину.