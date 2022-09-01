На Украине у папы римского увидели «низкий уровень интеллектуального осмысления»

Экс-депутат Рады Черновол обвинил папу Франциска в ограниченности из-за спецоперации

Бывший депутат Рады Тарас Черновол обвинил папу римского Франциска в ограниченности из-за его позиции по спецоперации на Украине. Об этом он написал в статье для издания «Главред».

По его мнению, «невысокий уровень интеллектуального осмысления процессов в мире и привычка собирать умело подложенные верхушки новостных сообщений» демонстрирует небрезгливость понтифика в озвучке неприемлемых с точки зрения католической доктрины справедливости заявлений.

Ранее посол Украины в Ватикане Андрей Юраш раскритиковал папу римского. Недовольство Юраша вызвали слова понтифика о том, что политолог и журналист Дарья Дугина, погибшая при взрыве в Подмосковье, является одной из «невинных жертв войны».

В июле глава католической церкви призвал отказаться от деления на «хороших и плохих» в рамках интерпретации ситуации вокруг Украины. «Опасность заключается в том, что <...> мы не видим общей драмы, стоящей за конфликтом на Украине», — указал он. Понтифик добавил, что с текущей ситуацией также связана продажа оружия.

Ватикан позднее заявил, что папа пимский Франциск не занимает политической позиции по конфликту на Украине, а защищает жизнь. «Слова Святейшего Отца по этому драматическому вопросу [конфликту на Украине] следует рассматривать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию», — объяснили в пресс-службе Святого Престола.

