В Аргентине один человек умер из-за пневмонии неизвестного происхождения

Шесть человек заболели пневмонией неизвестного происхождения в Аргентине, один скончался

По меньшей мере шесть человек заболели острой пневмонией неизвестного происхождения в частной больнице провинции Тукуман, Аргентина. Об этом сообщает издание Todo Noticias.

Как стало известно, заболели пять сотрудников больницы и один пациент. На данный момент один человек скончался, еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии.

Отмечается, что специалисты не смогли установить причину заболевания. Анализы на коронавирус, грипп, простуду типа A и B, хантавирус и 25 видов бактерий дали отрицательный результат.

В июле сообщалось, что 11 человек заразились неизвестной болезнью в Танзании в восточной Африке. Среди симптомов заболевания названо кровотечение из носа, лихорадка, головная боль и слабость. Анализы не выявили у пациентов признаков лихорадок Эбола или Марбурга, а также коронавируса.