Миссии МАГАТЭ показали последствия обстрела ЗАЭС

Миссии МАГАТЭ показали последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) показали последствия обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Но опубликованных кадрах показана территория ЗАЭС, усыпанная в результате артиллерийских ударов обломками бетонных конструкций.

Делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС днем 1 сентября. Отмечалось, что после приезда миссии ситуация на электростанции была спокойная, звуков обстрелов зафиксировано не было.