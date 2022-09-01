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Жители граничащего с Украиной региона сняли на видео работу ПВО

Жители Белгородской области сняли на видео работу системы противовоздушной обороны
СюжетРабота систем ПВО:

В Белгородской области местная жительница сняла на видео работу системы противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале Baza.

На кадрах видно, как одна из ракет пролетела над жилыми домами и взорвалась рядом. По данным издания, ее обломки повредили линию электропередач.

О работе систем ПВО утром 1 сентября сообщал губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию», — отметил глава региона.

Утром 31 августа Гладков также заявлял о нескольких взрывах, которые произошли из-за срабатывания систем противовоздушной обороны.

Никита Абрамов
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