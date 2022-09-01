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Спорт

Россиянин Рублев вышел в третий круг US Open

Россиянин Андрей Рублев вышел в третий круг US Open

Фото: USA TODAY Sports / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл корейца Квон Сон У в матче второго круга US Open-2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 1 сентября, и продлилась три сета. Российский игрок одержал победу со счетом 6:3, 6:0, 6:4. Встреча продлилась 1 час и 45 минут. Рублев сделал 12 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из шести.

Рублев в следующем круге сыграет с победителем противостояния между представителем Канады Денисом Шаповаловым и испанцем Роберто Карбальесом Баэной.

Рублев имеет девятый номер посева на турнире. Он занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Алексей Гусев
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