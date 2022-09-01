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Самойлова и Бородина в мини-платьях на школьной линейке возмутили фанатов

Мини-платья Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой на школьной линейке возмутили фанатов
Ксения Бородина с детьми

Ксения Бородина с детьми. Фото: Telegram-канал «Только никому mini»

Телеведущая Ксения Бородина и предпринимательница Оксана Самойлова возмутили поклонников откровенными образами на школьных линейках своих детей. Соответствующие снимки и комментарии появились на страницах звезд в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Звезда реалити-шоу «Дом-2» разместила снимок, на котором она запечатлена вместе с дочерьми Марией и Теоной. На мероприятии она появилась в черном мини-платье, кожаной куртке и лоферах в тон в сочетании с высокими белыми носками. Фанаты не оценили образ знаменитости, о чем принялись писать под постом. «Мама в поиске, называется», «Бородина вечно под девочку косит», «У вас там ничего не отмерзло?», «Образ не для похода в школу», — высказывались они.

В аналогичном наряде посетила учебное заведение и бизнесвумен Самойлова вместе с мужем, рэпером Джиганом и дочерьми Леей и Ариелой. Блогерша позировала перед камерой в коротком платье с цветочным принтом и белым воротником, куртке из кожи и лоферах в комбинации с короткими светлыми носками. «Мама, как всегда, без юбки», «Не по возрасту одеты», «Неудачный фотошоп», «Ну и наряд», — возмущались подписчики под публикацией.

В сентябре 2021 года министр культуры Крыма пришла на школьную линейку в полупрозрачном костюме. Арина Новосельская поздравила учеников симферопольской школы-лицея имени Макаренко с Днем знаний в белом брючном костюме из полупрозрачной ткани с кружевом. Родители учащихся лицея раскритиковали неподобающий внешний вид чиновницы.

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Карина Черных
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Самойлова и Бородина в мини-платьях на школьной линейке возмутили фанатов
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