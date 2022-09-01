Сообщение о военных сборах в России в сентябре оказалось частично недостоверным

Данные о военных сборах в России в сентябре 2022 года оказались частично недостоверными

Сообщение о военных сборах в России в сентябре 2022 года оказалось частично недостоверным.

В среду, 31 августа в украинских Telegram-каналах появились публикации с утверждением, что в России с 1 сентября текущего года вводятся принудительные военные сборы для отправки резервистов на Украину для укрепления фронта. Одна из таких появилась в Telegram-канале «Реальная Война | Украина».

Сейчас в России действительно проводятся военные сборы, указ о проведении которых президент России Владимир Путин подписал 18 февраля 2022 года. Сборы россиян, находящихся в запасе Вооруженных сил, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов. Они проводятся ежегодно.

Сборы резервистов подразделяются на учебные и проверочные (проверка боевой готовности). Срок сборов — не более двух месяцев. Конкретные даты проведения учебных сборов устанавливаются по согласованию с органами исполнительной власти регионов. За призванным на военные сборы сохраняется рабочее место. Получившие повестку обязаны прибыть в военкомат в течении двух суток.

Согласно статье 54 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», проведение военных сборов в иных целях не допускается. Соответственно, призванных на военные сборы не могут направить для участия в спецоперации на Украине.

Кроме того, отправка для участия в СВО призванных на военные сборы невозможна, поскольку в России не объявлена мобилизация, в которой, как неоднократно заявляли российские власти, необходимости нет.

Публикация не получила охвата в российских СМИ и социальных сетях. При этом недостоверную информацию продолжают распространять такие украинские Telegram-каналы, как «Блог Народа l Украина » (17 тысяч подписчиков), «РЕДИСКА» (13 тысяч подписчиков), «Україна Live🇺🇦| Новости» (9 тысяч подписчиков, доступ в канал невозможно получить без одобрения администратора).

