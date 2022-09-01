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Полиция вынесла сейфы из дома Вексельберга в Нью-Йорке

Американская полиция покинула дом Вексельберга после обыска и вынесла сейфы

Фото: АГН Москва / Global Look Press

Полиция покинула дом на Парк-авеню в Нью-Йорке, который, по мнению американских властей, принадлежит российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов перед отъездом вынесли из здания два сейфа и около пяти коробок, содержимое которых неизвестно. По данным агентства, сейфы весили немало, поэтому по улице их толкали перед собой и грузили вчетвером.

Утром 1 сентября агентов ФБР видели у квартиры в многоэтажном доме на Парк-авеню на Манхэттене и около поместья в Саутгемптоне (штат Нью-Йорк). По словам американских властей, дома принадлежат основателю группы «Ренова» Виктору Вексельбергу. Миллиардер находится под американскими санкциями.

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Юлия Мискевич
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