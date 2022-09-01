Диетолог назвала максимальную дневную дозу шоколада

Врач Дианова: в день можно съедать не больше 20 граммов темного шоколада

В день можно съедать не больше 20 граммов темного шоколада без вреда для здоровья и фигуры, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Максимальную дневную дозу шоколада она назвала в беседе с Ura.ru.

Диетолог указала, что в темном шоколаде должно содержаться от 50 процентов какао-бобов. По словам Диановой, норма в 20 граммов действует при условии, что питание у человека сбалансированное. «То есть это одна пятая часть плитки или три квадратика. Или же можно съедать три маленькие конфетки, но не больше. Можно шоколад съесть за раз, можно разделить на три приема пищи», — объяснила Дианова.

Врач обратила внимание, что сладкое стоит есть только после основного приема пищи. «То есть у него полезный обед или завтрак, он съел основные компоненты — кашу, кусок сыра, какие-то фрукты или овощи. И к чашке кофе, не более 200 миллилитров, чтобы пищеварение было оптимальным, он добавил одну конфетку или кусочек шоколада», — сказала Дианова. Таким образом, продолжила она, получится избежать резкого скачка глюкозы. Если же часто пить чай с конфетами, независимо от приемов пищи, можно спровоцировать набор веса и развитие диабета, предупредила Дианова.

Ранее врач-психотерапевт Ольга Багрий и диетолог-гастроэнтеролог, эксперт компании NL International Елена Знахаренко в беседе с «Лентой.ру» перечислили причины непреодолимого желания съесть пирожное или плитку шоколада. Они указали, что стресс, хронический недосып и недостаток положительных эмоций являются главными причинами сильной тяги к сладкому.