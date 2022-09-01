Четыре снаряда ВСУ разорвались в 400 метрах от энергоблока ЗАЭС
Минобороны России: Киев обстрелами намерен сорвать прибытие МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Четыре заряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока», — сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что подобной провокацией Киев пытается сорвать прибытие рабочей группы МАГАТЭ на атомную электростанцию.
1 сентября ВСУ двумя диверсионными группами предприняли попытку захватить ЗАЭС. Украинские военные в составе до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища. В российском оборонном ведомстве сообщили, что противник был уничтожен.