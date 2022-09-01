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Четыре снаряда ВСУ разорвались в 400 метрах от энергоблока ЗАЭС

Минобороны России: Киев обстрелами намерен сорвать прибытие МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Четыре заряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что подобной провокацией Киев пытается сорвать прибытие рабочей группы МАГАТЭ на атомную электростанцию.

1 сентября ВСУ двумя диверсионными группами предприняли попытку захватить ЗАЭС. Украинские военные в составе до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища. В российском оборонном ведомстве сообщили, что противник был уничтожен.

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Варвара Кошечкина
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