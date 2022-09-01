Российский суд отправил в СИЗО мужчину за убийство собутыльника во время ссоры

В Новосибирске 40-летнего мужчину отправили в СИЗО за убийство 48-летнего собутыльника

В Новосибирске суд поместил в СИЗО 40-летнего мужчину за убийство 48-летнего собутыльника. Об этом в четверг, 1 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 29 августа на улице Авиационной фигурант выпивал с другом. Они поссорились, после чего обвиняемый несколько раз ударил оппонента тупым предметом по голове, нанеся ему смертельные ранения. Затем мужчина сбежал с места преступления.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Он не признал вину.

Ранее стало известно, что Новосибирский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 20-летнего местного жителя за убийство несовершеннолетней подруги.